І на жаль, з грудня зафіксували уже не один випадок, коли люди провалювались під кригу. Зокрема, в ДСНС повідомили, що 19 лютого у селі Іванівка на Київщині рибалки провалилися під лід на середині ставу.

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З-під криги врятували не всіх

Як згодом розповіли рятувальники, рибалок було двоє. Їм на допомогу поспішили ще двоє небайдужих очевидців, однак й самі провалилися під лід услід за чоловіками.

Самим рятувальникам надійшло повідомлення про нещасний випадок близько 15:07. Коли вони прибули до ставка, з'ясувалося, що одного чоловіка вже витягли працівники Національної поліції.

Ще двох горе-рибалок витягнути з води вдалося за допомогою човна та мотузки. Однак інформація про ще одного чоловіка встановлюється, а пошукові дії станом на вечір ще тривають.

В ДСНС підкреслили, що усіх потерпілих передали медикам для надання допомоги.

Правилами поводження на кризі не можна нехтувати

Ця чергова подія підкреслює важливість знань правил поведінки на водоймах узимку, адже безпека повинна бути пріоритетом кожного, хто вирушає на лід рибалити чи кататися на ковзанах.

Щоб не ризикувати своїм життям та здоров'ям, перед тим, як виходити на лід, обов'язково необхідно переконатися у його міцності та товщині. Для цього можна використати загострену палицю або схожий предмет, але ні в якому разі не перевіряти товщину льоду ударами власних ніг.

Також зауважимо, що міцна крига зазвичай має синій або зелений відтінок, натомість слабка — білий і жовтий.

Зверніть увагу! Для однієї людини безпечним вважається лід товщиною понад 7 сантиметрів, а для групи людей – понад 15. Якщо ж в планах влаштувати масове катання на ковзанах, то він повинен бути товщиною щонайменше 25 сантиметрів.

Якщо ж таки групою рухаєтеся по кризі, то необхідно йти один за одним на відстані. Якщо лід недостатньо міцний – зупиніться і повертайтесь назад тим самим шляхом, причому перші кроки робіть, не відриваючи ноги від поверхні.

Також під час руху необхідно слідкувати за поверхнею та обходити небезпечні місця та ділянки з кущами і травою.

Коли ж дісталися до місця риболовлі у жодному разі не пробивайте в одному місці багато лунок та не збирайтеся великими групами на невеликій площі.

Також варто перестрахуватися на випадок, якщо ж таки крига під ногами розійдеться. Для цього рятувальники рекомендують носити з собою міцну мотузку завдовжки до 15 метрів, а поруч із лункою тримати дошку або велику гілку.

Дотримання простих правил безпеки, таких як перевірка товщини льоду та наявність відповідного обладнання, може допомогти уникнути нещасних випадків.