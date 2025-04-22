Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КОВА. Позаботьтесь о собственной безопасности и находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги.
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На Киевщине работает ПВО
Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 9:32.
В Воздушных Силах предупредили о движении ударных БпЛА с Черниговщины в направлении Киевской области.
Впоследствии в регионе прогремели взрывы.
В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям... Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– сообщили в КОВА в 9:57.
Напомним, что ночью также Киевскую область атаковали "Шахеды". В результате этого обстрела в Бучанском районе повреждено 6 частных домов, 4 автомобиля, 3 хозяйственные постройки и 3 гаражные помещения.
Кроме того, возник пожар на строительной площадке, и разрушениям подверглось помещение загородного комплекса.