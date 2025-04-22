Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КОВА. Подбайте про власну безпеку та перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги.

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На Київщині працює ППО

Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 9:32.

У Повітряних Сил попередили про рух ударних БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київської області.

Згодом у регіоні пролунали вибухи.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях… Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– повідомили у КОВА о 9:57.

Нагадаємо, що вночі також Київщину атакували "Шахеди". Унаслідок цього обстрілу у Бучанському районі пошкоджено 6 приватних будинків, 4 автомобілі, 3 господарські будівлі та 3 гаражні приміщення.

Окрім того, виникла пожежа на будівельному майданчику, і руйнувань зазнало приміщення заміського комплексу.