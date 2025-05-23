Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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В Киевской области работает ПВО

Воздушная тревога на территории Киевской области была объявлена ​​ориентировочно в 21:29 из-за угрозы БпЛА. Воздушные силы сообщали о группе вражеских беспилотников на востоке и юге Черниговской области, двигавшихся в направлении региона.

Уже в 21:36 на территории Киевской области зафиксировали движение вражеских беспилотных летательных аппаратов. По данным областной военной администрации, в результате этого в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– напоминают в ОВА.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Напомним, Россия утром 23 мая атаковала область дронами, поврежден жилищный сектор в Обуховском районе. В результате атаки повреждены семь частных домов, гаражное помещение, четыре транспортных средства и хозяйственные здания.