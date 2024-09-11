Сейчас на Киевщине объявлена воздушная тревога. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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Киевскую область атакуют БпЛА

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена ​​в 02:02. Впоследствии в Киевской ОВА сообщили, что в регионе было зафиксировано движение враждебных БПЛА.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

Жителей Киевщины также призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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К слову, минувшей ночью Россия также атаковала Киев "Шахедами". К счастью, силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские БПЛА врага были уничтожены.