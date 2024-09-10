Где в Украине сейчас опасно и чем атакует враг – читайте в тексте 24 Канала.
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Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Одесской области с Черного моря!
Воздушная тревога в ночь на 11 сентября
Вражеские БпЛА на Запорожье, движутся на Север.
Активность вражеской тактической авиации в акватории Черного моря.
Новые группы БпЛА типа Shahed в Южной части Сумщины в направлении Полтавщины.
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине с Востока.
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Херсонщине.
Сейчас несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Полтавской области, в Западном направлении.
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.
Вражеские БпЛА заходят через Сумскую область курсом на Полтавщину.