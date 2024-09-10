Где в Украине сейчас опасно и чем атакует враг – читайте в тексте 24 Канала.

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23:32, 10 сентября Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Одесской области с Черного моря!

23:30, 10 сентября Воздушная тревога в ночь на 11 сентября

23:26, 10 сентября Вражеские БпЛА на Запорожье, движутся на Север.

23:19, 10 сентября Активность вражеской тактической авиации в акватории Черного моря.

23:13, 10 сентября Новые группы БпЛА типа Shahed в Южной части Сумщины в направлении Полтавщины.

23:06, 10 сентября Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине с Востока.

22:54, 10 сентября Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Херсонщине.

22:53, 10 сентября Сейчас несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Полтавской области, в Западном направлении.

22:46, 10 сентября Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.