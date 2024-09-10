Де в Україні наразі небезпечно та чим атакує ворог – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Вночі ворог запускав по Україні ракети та майже 50 "Шахедів": як відпрацювала ППО

23:32, 10 вересня Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Одещини з Чорного моря!

23:30, 10 вересня Повітряна тривога охопила Схід України.

23:26, 10 вересня Ворожі БпЛА на Запоріжжі, рухаються на Північ.

23:19, 10 вересня Активність ворожої тактичної авіації в акваторії Чорного моря.

23:13, 10 вересня Нові групи БпЛА типу Shahed у Південній частині Сумщини в напрямку Полтавщини.

23:06, 10 вересня Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині зі Сходу.

22:54, 10 вересня Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Херсонщині.

22:53, 10 вересня Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Полтавської області, у Західному напрямку.

22:46, 10 вересня Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.