Воздушная тревога в Киевской области звучала с 00:08 по 03:40 9 сентября, в Киеве – с 00:33 по 01:38.
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Что известно о последствиях атаки россиян
Ночью Киевщина была атакована вражескими ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели,
– заявил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.
По его данным, к счастью, в результате атаки:
- попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допустили;
- пострадавших среди населения нет.
В двух районах области в результате падения обломков сбитых целей за пределами населенных пунктов произошли возгорания травяного настила и лесной подстилки. Пожары ликвидированы,
– заверил глава ОВА.
Руслан Кравченко добавил, что по состоянию на 8:35 9 сентября оперативные группы продолжали фиксировать последствия ночной атаки России.
Стоит заметить, что ПВО работала 9 сентября:
- по данным Киевской ОВА – в Киевской области ориентировочно в 00:39;
- по данным Киевской городской военной администрации – в пригороде столицы ориентировочно в 1:06.
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Впоследствии в КГВА заявили, что это пятая воздушная атака на Киев с начала сентября.
Этой ночью российская армия снова применила ударные БпЛА, предварительно вроде Shahed, запущенные с территории Курской области. На Киев барражирующие боеприпасы заходили после полуночи, несколькими волнами,
– заявили власти.
По их данным, ПВО сбила все российские дроны, которые атаковали Киев на подступах к городу.
По предварительным данным, нет ни раненых, ни повреждений.
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Власти призвали людей реагировать на воздушную тревогу, ведь она связана с реальными угрозами.