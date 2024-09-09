Повітряна тривога у Київській області лунала з 00:08 по 03:40 9 вересня, у Києві – з 00:33 по 01:38.

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Що відомо про наслідки атаки росіян

Вночі Київщина була атакована ворожими ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі,

– заявив глава Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його даними, на щастя, внаслідок атаки:

влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допустили;

потерпілих серед населення немає.

У двох районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей поза межами населених пунктів сталися загоряння трав'яного настилу та лісової підстилки. Пожежі ліквідовані,

– запевнив очільник ОВА.

Руслан Кравченко додав, що станом на 8:35 9 вересня оперативні групи продовжували фіксувати наслідки нічної атаки Росії.

Варто зауважити, що ППО працювала 9 вересня:

за даними Київської ОВА – у Київській області орієнтовно о 00:39;

за даними Київської міської військової адміністрації – в передмісті столиці орієнтовно о 1:06.

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Згодом в КМВА заявили, що це п'ята повітряна атака на Київ з початку вересня.

Цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БпЛА, попередньо на кшталт Shahed, запущені з території Курської області. На Київ баражуючі боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями,

– заявила влада.

За їхніми даними, ППО збила всі російські дрони, які атакували Київ на підступах до міста.

За попередніми даними, немає ані поранених, ані пошкоджень.

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Влада закликала людей реагувати на повітряну тривогу, адже вона пов'язана із реальними загрозами.