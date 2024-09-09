Під час цієї атаки окупанти випустили по Україні 3 керовані авіаційні ракети з повітряного простору Курської області й окупованої Донеччини, а також 8 ударних БпЛА типу "Shahed" з Курська.

Дивіться також Сили ППО збили всі "Шахеди", які загрожували Києву

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Скільки ракет і "Шахедів" сьогодні збила ППО

В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА типу "Shahed",

– заявили Повітряні сили.

Також наголосили, що 2 ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України, ймовірно, упали під впливом засобів РЕБ. Окрім того, внаслідок активної протидії, одна з ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.