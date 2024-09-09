Так, оборонці неба збили всі ударні дрони, які загрожували столиці. Які наслідки ворожої атаки на Київ, розповів начальник КМВА Сергій Попко.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки "Шахедами" на Київ сьогодні

Вночі 9 вересня російська армія знову застосувала ударні безпілотники, попередньо, типу "Shahed". Окупанти запускали дрони з Курської області.

На Київ баражувальні боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями. Тривога тривала понад годину. До речі, це вже 5 повітряна атака на столицю з початку вересня.

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили) на підступах до столиці,

– заявив Сергій Попко.

Також начальник КМВА зазначив, що, попередньо, у місті без руйнувань і постраждалих.

"Як ви бачите, – майже щоночі у нас є тривоги. Тривоги пов'язані з реальними загрозами! Тому прошу вас завжди відповідально ставитися до оголошення небезпек, не нехтувати правилами й завжди користуватися укриттями. Бережіть себе!" – закликав посадовець.

