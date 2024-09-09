Станом на ранок 9 вересня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 626 тисяч бійців.

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Втрати ворога

  • Особового складу – близько 626 410 (+1150) осіб,
  • танків – 8639 (+3),
  • бойових броньованих машин – 16906 (+9),
  • артилерійських систем – 17830 (+26),
  • РСЗВ – 1180 (+0),
  • засобів ППО – 942 (+0),
  • літаків – 368 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14897 (+33),
  • крилатих ракет – 2588 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24262 (+44),
  • спеціальної техніки – 3049 (+2).

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втрати ворога на 9 вересняВтрати ворога на 9 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ