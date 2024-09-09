Станом на ранок 9 вересня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 626 тисяч бійців.
Читайте також У боях за Покровськ Росія втратила рекордну кількість техніки: у ЗМІ назвали число
Втрати ворога
- Особового складу – близько 626 410 (+1150) осіб,
- танків – 8639 (+3),
- бойових броньованих машин – 16906 (+9),
- артилерійських систем – 17830 (+26),
- РСЗВ – 1180 (+0),
- засобів ППО – 942 (+0),
- літаків – 368 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14897 (+33),
- крилатих ракет – 2588 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24262 (+44),
- спеціальної техніки – 3049 (+2).
Дивіться також ЗСУ влучно вдарили по цистернах з паливом у Бєлгородській області: відео
Втрати ворога на 9 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ