По состоянию на утро 9 сентября потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 626 тысяч бойцов.

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Втрати ворога

Личного состава – около 626 410 (+1150) человек,

танков – 8639 (+3),

боевых бронированных машин – 16906 (+9),

артиллерийских систем – 17830 (+26),

РСЗВ – 1180 (+0),

средств ПВО – 942 (+0),

самолетов – 368 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14897 (+33),

крылатых ракет – 2588 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 24262 (+44),

специальной техники – 3049 (+2).

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