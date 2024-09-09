По состоянию на утро 9 сентября потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 626 тысяч бойцов.

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Втрати ворога

  • Личного состава – около 626 410 (+1150) человек,
  • танков – 8639 (+3),
  • боевых бронированных машин – 16906 (+9),
  • артиллерийских систем – 17830 (+26),
  • РСЗВ – 1180 (+0),
  • средств ПВО – 942 (+0),
  • самолетов – 368 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14897 (+33),
  • крылатых ракет – 2588 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24262 (+44),
  • специальной техники – 3049 (+2).

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потери врага на 9 сентябряПотери врага на 9 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ