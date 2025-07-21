Об этом рассказывает 24 Канал. Местные жители слышат взрывы.

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Над Киевщиной летают российские дроны

Над Киевской областью зафиксирована активность вражеских беспилотников. Силы ПВО уже работают по воздушным целям.

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Местные власти призывают жителей региона оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, не снимать работу ПВО и не публиковать информацию о местах взрывов и попаданий в соцсетях.

В настоящее время продолжается отражение воздушной атаки. На данный момент разрушения или пострадавшие не зафиксированы.

К слову, днем 21 июля взрывы также были слышны в Кропивницком и Кривом Роге. Перед этим была объявлена воздушная тревога.