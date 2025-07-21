Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Какая причина взрывов в Кропивницком и Кривом Роге?

Днем 21 июля около 12:30 на Днепропетровщине и Кировоградщине была объявлена воздушная тревога.

Угроза применения баллистического вооружения с юга,

– написали в Воздушных силах.

Через несколько минут ПС сообщили о движении скоростной цели на Кропивницкий. Около 12:37 там раздался взрыв.

В 12:40 местные жители сообщили также о взрыве в Кривом Роге.

Впоследствии, в 13:01, объявили отбой воздушной тревоги.

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Напомним, ночью россияне нанесли массированную атаку по Украине. Под ударом оказались несколько городов, в частности, Киев. В результате обстрела столицы известно о погибшем и по меньшей мере 8 пострадавших. Враг бил по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам города.

Также попадания зафиксированы в Хмельницкой, Киевской и Ивано-Франковской областях.