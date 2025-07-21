Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Яка причина вибухів у Кропивницькому та Кривому Розі?

Вдень 21 липня близько 12:30 на Дніпропетровщині та Кіровоградщині було оголошено повітряну тривогу.

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня,

– написали у Повітряних силах.

За кілька хвилин ПС повідомили про рух швидкісної цілі на Кропивницький. Близько 12:37 там пролунав вибух.

О 12:40 місцеві мешканці повідомили також про вибух у Кривому Розі.

Згодом, о 13:01, оголосили відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі росіяни завдали масованої атаки по Україні. Під ударом опинилось кілька міст, зокрема, Київ. Внаслідок обстрілу столиці відомо про загиблого та щонайменше 8 постраждалих. Ворог бив по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах міста.

Також влучання зафіксовані у Хмельницькій, Київській та Івано-Франківській областях.