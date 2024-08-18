Об этом пишут мониторинговые телеграмм-каналы. Это уже второй раз утром на Киевщине раздаются взрывы.

К теме Киев слышал взрывы во время тревоги из-за баллистики

В Киевской области снова слышали взрывы

На Киевщине второй раз за утро объявили воздушную тревогу. Так, в 06:51 Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Киевской области и объявили ракетную опасность в ряде областей.

Цель меняла направление, из-за чего угроза существовала почти на всей территории страны. Впоследствии ракета изменила курс на Киевскую область, и жителей области призвали срочно пройти в укрытие.

Около 07:33 в Киевской области прогремели взрывы. Как пишут в сети, вероятно, работала ПВО.

После этого в областях объявили отбой тревоги.

Впоследствии в КМВА сообщили, что враг атаковал Киев крылатыми ракетами. По предварительной информации, это были ракеты типа "Искандер-К".

После длительных сложных маневров по территории нескольких областей, ракеты пытались поразить цели с южного направления. Силами и средствами ПВО все вражеские цели были уничтожены!

– сообщил Попко.

Он поблагодарил силы ПВО за надежную защиту и призвал украинцев не пренебрегать безопасностью и во время воздушных тревог быть в укрытии. Украинские защитники неба делают все возможное для уничтожения целей, однако падение обломков могут нанести серьезный ущерб.

Враг атаковал Киев ракетами и дронами

Утром 18 августа враг несколько раз атаковал Киев и область. Так, около 5 утра российские захватчики запустили по Киеву, вероятно, северокорейские баллистические ракеты KN-23. Кроме того, одновременно с этим оккупанты атаковали столицу дронами-камикадзе типа "Шахед".

Силы ПВО провели мощную боевую работу и уничтожили все вражеские цели на подступах и окраинах столицы. Подробнее о количестве и тип уничтоженных целей будет сообщено в отчете Воздушных сил.

Кроме того, с начала августа враг уже трижды пытался ударить по Киеву баллистическими ракетами.

Это уже третий обстрел баллистикой столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой! Этот удар, по предварительным данным, был практически идентичен двум предыдущим,

– отметил Сергей Попко.

В КГВА сообщили, что в Киеве не зафиксировано разрушений. Информация о пострадавших не поступала.