Про це пишуть моніторингові телеграм-канали. Це вже вдруге зранку на Київщині лунають вибухи.

До теми Київ чув вибухи під час тривоги через балістику

У Київській області знову чули вибухи

На Київщині вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу. Так, о 06:51 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль в напрямку Київської області й оголосили ракетну небезпеку в низці областей.

Ціль змінювала напрямок, через що загроза існувала майже на всій території країни. Згодом ракета змінила курс на Київщину, й жителів області закликали терміново пройти в укриття.

Близько о 07:33 в Київській області прогриміли вибухи. Як пишуть у мережі, ймовірно, працювала ППО.

Після цього в областях оголосили відбій тривоги.

Згодом в КМВА повідомили, що ворог атакував Київ крилатими ракетами. За попередньою інформацією, це були ракети типу "Іскандер-К".

Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені!

– повідомив Попко.

Він подякував силам ППО за надійний захист та закликав українців не нехтувати безпекою й під час повітряних тривог бути в укритті. Українські захисники неба роблять усе можливе для знищення цілей, однак падіння уламків можуть завдати серйозної шкоди.

Ворог атакував Київ ракетами й дронами

Зранку 18 серпня ворог кілька разів атакував Київ та область. Так, близько о 5-й ранку російські загарбники запустили по Києву, ймовірно, північнокорейські балістичні ракети KN-23. Окрім того, одночасно з цим окупанти атакували столицю дронами-камікадзе типу "Шахед".

Сили ППО провели потужну бойову роботу й знищили усі ворожі цілі на підступах та околицях столиці. Детальніше про кількість та тип знищених цілей буде повідомлено у звіті Повітряних сил.

Окрім того, від початку серпня ворог вже тричі намагався вдарити по Києву балістичними ракетами.

Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою! Цей удар, за попередніми даними, був практично ідентичний двом попереднім,

– наголосив Сергій Попко.

В КМВА повідомили, що в Києві не зафіксовано руйнувань. Інформація щодо потерпілих не надходила.