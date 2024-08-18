Через кілька хвилин стало відомо про звуки вибухів, які чує столиця. Ворог таки запустив ракети зі своєї території.

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Атака ракет на Київ 18 серпня: що відомо

О 04:59 у столиці та навколишніх областях оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили написали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

За кілька хвилин у мережі почали писати, що Київ чує вибухи – очевидно, за межами міста. Тим часом влада повідомила про роботу сил Протиповітряної оборони у регіоні.

Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО,

– зазначили в ОВА.

Та традиційно нагадали, що потрібно дотримуватися інформаційної тиші, не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників, і – найважливіше – залишатися в безпечних місцях до відбою.

Ще через кілька хвилин стало відомо, що на Київ летить нова швидкісна ціль. В Київській області знову пролунав вибух.

Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– написали у МВА

За припущеннями моніторингових спільнот, російська армія застосувала проти столичного регіону північнокорейську ракету KN-23 або "Іскандер-М."

Загалом упродовж ночі очікували й атаки з Ту-95МС, кілька бортів перебували у повітрі. А проте пусків ракет так і не відбулося (попри пускові маневри), тож, імовірно, ворожі літаки здійснювали тренування.

Традиційно тривала й атака ударними дронами. Але ворог цього разу не застосовував значну їх кількість.

Зауважмо, що тиждень тому, 11 серпня, ворог також вдарив по Київській області балістикою. Тоді постраждав Броварський район, уламки впали на приватні будинки, загинули люди. 35-річний чоловік і його 4-річний син опинилися під завалами, згодом рятувальники знайшли їхні тіла.

У цей самий час повідомляли про вибухи й у Полтавській громаді. Тієї доби в Полтавській області тривала найдовша з 2022 року повітряна тривога – понад 14 годин.