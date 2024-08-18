Через несколько минут стало известно о звуках взрывов, которые слышит столица. Враг таки запустил ракеты со своей территории.

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Атака ракет на Киев 18 августа: что известно

В 04:59 в столице и окружающих областях объявили воздушную тревогу. Воздушные силы написали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Через несколько минут в сети начали писать, что Киев слышит взрывы – очевидно, за пределами города. Тем временем власти сообщили о работе сил противовоздушной обороны в регионе.

Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО,

– отметили в ОВА.

И традиционно напомнили, что нужно соблюдать информационную тишину, не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников, и – самое важное – оставаться в безопасных местах до отбоя.

Еще через несколько минут стало известно, что на Киев летит новая скоростная цель. В Киевской области снова прогремел взрыв.

Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!

– написали в ГВА

По предположениям мониторинговых сообществ, российская армия применила против столичного региона северокорейскую ракету KN-23 или "Искандер-М"

В целом, в течение ночи ожидали и атаки с Ту-95МС, несколько бортов находились в воздухе. Однако пусков ракет так и не произошло (несмотря на пусковые маневры), итак, вероятно, вражеские самолеты осуществляли тренировки.

Традиционно продолжалась и атака ударными дронами. Но враг на этот раз не применял значительное их количество.

Заметим, что неделю назад, 11 августа, враг также ударил по Киевской области баллистикой. Тогда пострадал Броварской район, обломки упали на частные дома, погибли люди. 35-летний мужчина и его 4-летний сын оказались под завалами, впоследствии спасатели нашли их тела.

В это же время сообщали о взрывах и в Полтавской общине. В те сутки в Полтавской области продолжалась самая длительная с 2022 года воздушная тревога – более 14 часов.