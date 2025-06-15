На Киевщине слышны взрывы, работает ПВО

Вражеские "Шахеды" достигли Киевской области. Украинцев предупреждают о работе ПВО по российским беспилотникам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

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Что известно об атаке БпЛА на Киевскую область

Так, в 22:20 ОВА сообщила, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксировано БпЛА. Там добавили, что силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– подчеркнула власть.

Кроме этого, Киевская ОВА призвала соблюдать информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Заметим, что тревогу на Киевщине объявили в 22:03. Причиной стала именно угроза ударных дронов.

Где сейчас объявлена тревога: смотрите карту

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Кстати, прошлой ночью россияне нанесли комбинированный удар по Кременчугу. Пострадала энергетика на сельскохозяйственная инфраструктура. Взрывы и обломки вызвали пожары, а также повреждения жилых зданий и транспортных средств.