На Киевщине слышны взрывы: в области работает ПВО

В ночь на 6 октября россияне атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Ударные БпЛА, к сожалению, добрались и до Киевской области.

В регионе работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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В Киевской области работает ПВО

Тревога на территории Киевской области продолжается еще со вчера, 5 октября, тогда ее объявили в 21:43 из-за движения дронов-камикадзе типа "Шахед". В настоящее время атака ударными БПЛА продолжается, в результате чего в регионе работают силы ПВО.

Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО,

– говорится в сообщении Киевской ОВА.

Незадолго до этого мониторинговые каналы сообщали о движении по меньшей мере двух дронов-камикадзе в направлении Киевской области из Черниговской области.

"Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падения. Сохраняйте спокойствие", – напоминают в областной военной администрации.

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