Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Тревога на Киевщине 14 декабря

16:25, 14 декабря Воздушные силы сообщили об отбое тревоги на Киевщине.

16:21, 14 декабря Киевская ОВА заявила об отбое.

16:18, 14 декабря В ОВА снова сообщили о тревоге.

16:18, 14 декабря Киевская ОВА заявила об отбое тревоги.

16:00, 14 декабря Воздушные силы сообщили, что тревога на Киевщине связана с работой ПВО по вражескому БПЛА.