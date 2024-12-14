Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Тревога на Киевщине 14 декабря
16:25, 14 декабря
Воздушные силы сообщили об отбое тревоги на Киевщине.
16:21, 14 декабря
Киевская ОВА заявила об отбое.
16:18, 14 декабря
В ОВА снова сообщили о тревоге.
16:18, 14 декабря
Киевская ОВА заявила об отбое тревоги.
16:00, 14 декабря
Воздушные силы сообщили, что тревога на Киевщине связана с работой ПВО по вражескому БПЛА.
15:49, 14 декабря
В Киевской области объявили воздушную тревогу.