Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Тривога на Київщині 14 грудня

16:25, 14 грудня Повітряні сили повідомили про відбій тривоги на Київщині.

16:21, 14 грудня Київська ОВА заявила про відбій.

16:18, 14 грудня В ОВА знову повідомили про тривогу.

16:18, 14 грудня Київська ОВА заявила про відбій тривоги.

16:00, 14 грудня Повітряні сили повідомили, що тривога на Київщині пов'язана з роботою ППО по ворожому БпЛА.