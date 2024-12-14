Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
Тривога на Київщині 14 грудня
16:25, 14 грудня
Повітряні сили повідомили про відбій тривоги на Київщині.
16:21, 14 грудня
Київська ОВА заявила про відбій.
16:18, 14 грудня
В ОВА знову повідомили про тривогу.
16:18, 14 грудня
Київська ОВА заявила про відбій тривоги.
16:00, 14 грудня
Повітряні сили повідомили, що тривога на Київщині пов'язана з роботою ППО по ворожому БпЛА.
15:49, 14 грудня
У Київській області оголосили повітряну тривогу.