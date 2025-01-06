Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
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Атака на Киевскую область: задерживаются поезда
Утром 6 января стало известно, что в Киевской области в результате российского обстрела повреждена контактная сеть железной дороги. Над ее восстановлением уже работают.
Время задержки поездов смотрите на сайте,
– отметили в Укрзализныце.
Заметим, этой ночью на Киевщине в очередной раз раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах. ОВА писала о работе Сил ПВО.
Добавим, воздушная тревога на Киевщине продолжалась более 5 часов. В частности, с 23:21 до 04:31. По состоянию на 07:00 официальных комментариев местных властей о последствиях российской атаки еще не было.
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