Сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Какие последствия атаки "Шахеда" на Сумскую общину

Россия продолжает чуть ли не ежедневно терроризировать Сумы и область. В Сумской ОВА сообщили, что 5 января россияне нанесли удар "Шахедами" по инфраструктуре Сумской общины.

Предварительно, люди не пострадали. На месте работают все необходимые службы.

Последствия атаки россиян уточняются,

– отмечается в сообщении.

Кроме того, в ОВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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К слову, в Запорожской области российской ударный БпЛА попал в объект энергетической инфраструктуры. Также правоохранители зафиксировали попадание вражеских снарядов по жилым домам, гаражах, хозяйственным постройкам и автомобилям.