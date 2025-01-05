Повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

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Які наслідки атаки "Шахеда" на Сумську громаду

Росія продовжує мало не щодня тероризувати Суми та область. В Сумській ОВА повідомили, що 5 січня росіяни завдали удару "Шахедами" по інфраструктурі Сумської громади.

Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби.

Наслідки атаки росіян уточнюються,

– зазначається у повідомленні.

Крім того, в ОВА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Д

о слова, в Запорізькій області російській ударний БпЛА поцілив у об'єкт енергетичної інфраструктури. Також правоохоронці зафіксували влучання ворожих снарядів по житлових будинках, гаражах, господарським будівлям та автомобілям.