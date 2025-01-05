Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Запорізької області. Зазначається, що за добу було зареєстровано 370 ворожих ударів.

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Які наслідки обстрілів Запоріжжя

Правоохоронці повідомили, що 4 січня російська окупаційна армія обстріляла населені пункти Запорізького, Пологівського та Василівського районів. Для цього ворог застосував бойові дрони, авіацію, артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Поліцейські зафіксували влучання ворожих снарядів по житлових будинках мирного населення, також були пошкоджені гаражі, господарські будівлі, майно та автотранспорт громадян.

У Запорізькому районі внаслідок БпЛА-атаки пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Обійшлося без жертв,

– повідомили в поліції.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, у ніч на 5 січня російські окупанти також запустили по Україні понад сотню ударних дронів. Згодом в Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття 61 ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів,