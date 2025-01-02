Внаслідок удару зруйновано п'ятиповерхівку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про атаку по Степногірську

Окупанти впродовж доби вдарили по Степногірську у Васильківському районі Запорізької області 11-ма керованими авіабомбами (КАБ).

Внаслідок атак зруйновано п'ятиповерхівку. Відомо про одного загиблого чоловіка. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів.

Пошуково-рятувальна операція триває понад 5 годин.

Впродовж доби ворог завдав 361 удар по Запорізькій області. Під прицілом опинилося 11 населених пунктів:

Ворог здійснив 11 авіаційних ударів по Степногірську.

221 БпЛА різної модифікації атакував Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

10 обстрілів із РСЗВ завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Білогір'я та Новодарівки.

119 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.