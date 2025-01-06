Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Атака на Київщину: затримуються поїзди

Вранці 6 січня стало відомо, що в Київській області внаслідок російського обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці. Над її відновленням уже працюють.

Час затримки поїздів дивіться на сайті,

– наголосили в Укрзалізниці.

Зауважимо, цієї ночі на Київщині вкотре лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони. ОВА писала про роботу Сил ППО.

Додамо, повітряна тривога на Київщині тривала понад 5 годин. Зокрема, з 23:21 до 04:31. Станом на 07:00 офіційних коментарів місцевої влади щодо наслідків російської атаки ще не було.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.