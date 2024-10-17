Там прогремели взрывы, в регионе работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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В Киевской области работает ПВО

Воздушная тревога на территории Киевской области была объявлена ​​около 21:26. Позже в 22:33 опасность объявили и для столицы. Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА в этом направлении. Незадолго после этого в регионе были слышны звуки взрывов из-за работы сил ПВО.

Киевская область! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

В Киевской областной военной администрации также призвали местные жители не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги. Там посоветовали оставаться в укрытиях до окончания опасности.

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