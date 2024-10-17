Там пролунали вибухи, у регіоні працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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На Київщині працює ППО

Повітряну тривогу на території Київської області оголосили близько 21:26. Пізніше, о 22:33, небезпеку оголосили й для столиці. Повітряні сили попереджали про рух ударних БпЛА у цьому напрямку. Незадовго після цього у регіоні було чути звуки вибухів через роботу сил ППО.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– йдеться у повідомленні.

У Київській обласній військовій адміністрації також закликали місцевих мешканці не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги. Там порадили залишатися в укриттях до закінчення небезпеки.

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