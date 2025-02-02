Об этом сообщили в Киевской ОВА. 24 Канал узнал, что известно на данный момент.

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Что известно о взрывах в Киевской области 2 февраля ночью

В январе не прошло и дня, когда Россия не применяла "Шахеды" и другие дроны против Украины. Продолжил враг свои воздушные атаки и в феврале.

Ночью 2 февраля, в частности, в Киевской области снова раздавались взрывы. Воздушную тревогу там объявили ровно в полночь.

Киевская военная областная администрация проинформировала граждан, что в регионе фиксируют ударные дроны врага. Соответственно, реагируя на угрозу, силы Противовоздушной обороны начали работу по отражению атаки.

По информации Воздушных сил и мониторинговых каналов, дроны залетали и с южного, и с северного направлений.

Власти продолжают призывать украинцев не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. И ни в коем случае не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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