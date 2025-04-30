По воздушным целям противника работает украинская ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Взрывы в Киевской области

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Российские оккупанты еще ночью 30 апреля запустили по регионам Украины "Шахеды". Утром, в 6:42, в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали движение БПЛА.

Известно, что силы ПВО работают по воздушным целям врага.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– отметили в Киевской ОВА.

Там отметили придерживаться информационной тишины и подчеркнули, что нельзя фиксировать и выкладывать в сеть работу наших защитников.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.