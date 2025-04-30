По повітряних цілях противника працює українська ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Вибухи в Київській області

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Російські окупанти ще вночі 30 квітня запустили по регіонах України "Шахеди". Зранку, о 6:42, в повітряному просторі Київщини зафіксували рух БпЛА.

Відомо, що сили ППО працюють по повітряних цілях ворога.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– зазначили в Київській ОВА.

Там наголосили дотримуватися інформаційної тиші та підкреслили, що не можна фіксувати та викладати в мережу роботу наших захисників.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.