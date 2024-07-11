Об этом предостерегают в Киевской городской военной администрации. 24 Канал советует не пренебрегать своей безопасностью и находиться в укрытии до окончания воздушной тревоги.

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Есть опасность для Киева и области

В 19:40 жители области услышали сигнал воздушной тревоги. Уже в 20:19 уведомление об опасности охватило и столицу. Она связана с движением ракет, запущенных Россией. В то же время, мониторинговые каналы сообщали о БпЛА в направлении Киевской области.

Первый курс курса на Белую Церковь. Второй близ Переяслава. Крылатые ракеты курс не изменили,

– пишут они.

Вероятно, в настоящее время в небе 3 ракеты: 1 летит на Миргород, еще 2 направляются на юг области. По предварительной информации, это "Калибры" запущены из Каспийского моря около часа назад.

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