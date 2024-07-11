Про це застерігають у Київській міській військовій адміністрації. 24 Канал радить не нехтувати своєю безпекою та перебувати в укритті до закінчення повітряної тривоги.

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Є небезпека для Києва та області

О 19:40 жителі області почули сигнал повітряної тривоги. Вже о 20:19 сповіщення про небезпеку охопило й столицю. Вона пов'язана з рухом ракет, які запустила Росія. Водночас моніторингові канали повідомляли про БпЛА у напрямку Київщини.

Перший БпЛА курсом на Білу Церкву. Другий поблизу Переяслава. Крилаті ракети курс не змінили,

– пишуть вони.

Ймовірно, наразі у небі 3 ракети: 1 летить на Миргород, ще 2 прямують на південь області. За попередньою інформацією, це "Калібри" запущені з Каспійського моря приблизно годину тому.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.