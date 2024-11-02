Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, зачем оккупанты прибегают к таким действиям пишет 24 Канал со ссылкой на FREEДОМ.

Смотрите также Россияне внезапно активизировались на Кинбурнской косе: чем это грозит

Что известно о действиях оккупантов на Кинбурнской косе

Владислав Волошин рассказал, что Россия хочет улучшить оборону этой территории. Ведь Россия боится, что Вооруженные Силы Украины будут форсировать Днепр и возьмут под контроль косы, организуют там плацдарм для дальнейшего наступления.

Они хотят захватить небольшие плацдармы, чтобы оттянуть туда как можно больше наших сил, и угрожать оттуда нашим населенным пунктам, которые размещены на правом берегу Днепра. Они и сейчас постоянно атакуют тот же Херсон с воздуха, но при захвате плацдармов обстрелы усилятся. Это тактика терроризма против мирного населения,

– заявил представитель Сил обороны Юга.