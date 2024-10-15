Об этом 24 Каналу рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, отметив, что Кинбурнская коса сегодня – такая же зона боевых действий. Однако там есть свои особенности.

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Что происходит на Кинбурнской косе

Как отметил Костенко, на самой Кинбурнской косе сложно вести боевые действия из-за специфической местности с песком и водой. Известно, что оккупанты кое-где заминировали эту территорию. Но они все равно держат там определенные подразделения.

Они сильно заминировали Кинбурнскую косу. Некоторые подразделения у них там действительно кочуют. Возможно, они там для того, чтобы отбить условную высадку. Я не скажу, что была сильная активизация россиян. Это все происходит в рамках военного процесса,

– сказал Костенко.

Интересно, что ситуация в Курской области заставила оккупантов перебросить личный состав и с Запорожского направления, и с Херсонского. Видно, что враг начал меньше применять артиллерию на этих участках.

В общем боевые действия и на Кинбурнской косе, и на Херсонщине идут преимущественно с помощью артиллерии. Лишь некоторые подразделения могут вести стрелковые бои на островах, расположенных между правым и левым берегом Днепра.

Враг сейчас пытается там взять инициативу, чтобы вытеснить нас с островов. Это не даст ему возможность форсировать. Но говорить о какой-то высадке не стоит. Сейчас таких признаков нет. Даже если будет что-то, то небольшое. Оно не повлияет на фронт. Но мы и этого сейчас не видим,

– отметил Костенко.

Где расположена Кинбурнская коса: смотрите на карте боевых действий

Известно, что оккупанты обустроили позиции на Кинбурнской косе. Периодически они ведут оттуда обстрелы по южной части Николаевской области и по Херсонской области. Конечно, что им также прилетает в ответ.