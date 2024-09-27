В сети показали видео, как понтифик едет мимо толпы, которая выстроилась встретить его, как вдруг одна из протестующих перепрыгнула через баррикаду и бросилась перед папамобилем. Об этом инциденте сообщило издание Politico.

Смотрите также "Один выгоняет мигрантов, а другая убивает младенцев": Папа Римский высказался о выборах в США

Протестующих арестовали

Женщина, которая бросилась перед автомобилем Папы, кричала "прекратить пытать быков" и держала табличку с соответствующей надписью.

На кадрах видно, как охрана понтифика быстро оттянула ее вместе с еще двумя активистами. Их арестовали. Протестующие получили телесные повреждения во время задержания.

Справочно. Активисты были участниками группы PETA ("Люди за этичное отношение к животным") – организации, ведущей борьбу за права животных.

PETA умоляет Папу Франциска прекратить принадлежность Церкви к жестоким, нехристианским боям быков,

– объяснили в организации свой поступок.

Активисты PETA уже не впервые протестуют против корриды и ее связей с католической церковью. В частности, в августе они прервали еженедельную аудиенцию понтифика в Ватикане. Тогда их также силой забрали охранники.

Как католическая церковь связана с корридой

Сейчас коррида часто практикуется в Испании, Португалии, на юге Франции и в некоторых частях Латинской Америки. Во многих странах этот вид спорта запрещен, в частности, в Великобритании и Италии.

Запрет на корриду выдал еще в 1567 году Папа Пий V, назвав ее "жестокой и подлой". Но, по данным PETA, сейчас соревнования таки проходят, и часто они посвящены католическим святым. Как утверждает организация, тореадоров благословляют местные священники.

PETA отметила, что Laudato Si', письмо Папы Франциска к Католической Церкви о заботе об окружающей среде, говорит, что "любой акт жестокости в отношении любого существа противоречит человеческому достоинству", хотя Папа не сделал конкретных комментариев за или против корриды,

– передает Politico.

На кортеж Папы Римского напали активисты: смотрите видео