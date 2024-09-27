У мережі показали відео, як понтифік їде повз натовп, який вишикувався зустріти його, як раптом одна із протестувальниць перестрибнула через барикаду та кинулася перед папамобілем. Про цей інцидент повідомило видання Politico.

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Протестувальників заарештували

Жінка, яка кинулася перед автомобілем Папи, кричала "припинити катувати биків" та тримала табличку з відповідним написом.

На кадрах видно, як охорона понтифіка швидко відтягнула її разом із ще двома активістами. Їх заарештували. Протестувальники отримали тілесні ушкодження під час затримання.

Довідково. Активісти були учасниками групи PETA ("Люди за етичне ставлення до тварин") – організації, що веде боротьбу за права тварин.

PETA благає Папу Франциска припинити приналежність Церкви до жорстоких, нехристиянських боїв биків,

– пояснили в організації свій вчинок.

Активісти PETA уже не вперше протестують проти кориди та її зв'язків з католицькою церквою. Зокрема, у серпні вони перервали щотижневу аудієнцію понтифіка у Ватикані. Тоді їх також силоміць забрали охоронці.

Як католицька церква пов'язана із коридою

Наразі корида часто практикується в Іспанії, Португалії, на півдні Франції та у деяких частинах Латинської Америки. У багатьох країнах цей вид спорту заборонений, зокрема, у Великій Британії та Італії.

Заборону на кориду видав ще в 1567 році Папа Пій V, назвавши її "жорстокою і підлою". Але, за даними PETA, наразі змагання таки проходять, і часто вони присвячені католицьким святим. Як стверджує організація, тореадорів благословляють місцеві священники.

PETA зазначила, що Laudato Si', лист Папи Франциска до Католицької Церкви про турботу про довкілля, говорить, що "будь-який акт жорстокості щодо будь-якої істоти суперечить людській гідності", хоча Папа не зробив конкретних коментарів за чи проти кориди,

– передає Politico.

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