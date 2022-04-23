Об этом в эфире 24 каналу заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Он не исключает возможности использования Россией химоружия.

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Фейгин напомнил, что Россия брала на себя обязательство не только не использовать ядерное оружие, но и не угрожать им. Они уже нарушили очередную Конвенцию.

Если бы Россия применила ядерное тактическое оружие, на Кремль могла бы упасть бомба. Если они готовы этим рисковать – могут попробовать,

– отметил Фейгин.

Заметим, что 23 апреля российское министерство обороны заявило, что Соединенные Штаты планируют устроить провокацию с применением химического, ядерного или биологического оружия с целью обвинения в этом россиян.

Марк Фейгин о применении Россией оружия массового поражения: смотрите видео