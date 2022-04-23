Об этом в эфире 24 канала заявил российский публицист Андрей Пионтковский.

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"Это значит, что они готовят использование химического оружия в Украине", – подчеркнул он.

Ранее российский боевик из оккупированного Донецка Эдуард Басурин уже "проболтался" о том, что в России есть химические войска. Как допустил Пионтковский, его уже за это расстреляли.

По его мнению, россияне готовятся к использованию химического оружия. Однако они уже столько "натворили" в Украине, что не понимают, что запугивать украинцев уже поздно. Украинцы не отступят.

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23 апреля российское ведомство заявило, что Соединенные Штаты планируют устроить провокацию с применением химического, ядерного или биологического оружия с целью обвинения в этом россиян.

В минобороны захватчиков сообщили, что наиболее вероятные варианты локаций для якобы провокаций – это: Запорожская АЭС; химические и биологические объекты в Харькове и Киеве; хранилище радиоактивных отходов в населенном пункте Каменске.

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Как пояснили в Центре противодействия дезинформации, такие заявления – часть информационно психологической операции России. Главная цель – вызвать панику среди украинцев, а также давить на мировое сообщество, чтобы снизить уровень поддержки Украины.