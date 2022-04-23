Про це в ефірі 24 каналу заявив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"Це значить, що вони готують використання хімічної зброї в Україні", – наголосив він.

Раніше російський бойовик з окупованого Донецька Едуард Басурін вже "проговорився" про те, що в Росії є хімічні війська. Як припустив Піонтковський, його вже за це розстріляли.

На його думку, росіяни готуються до використання хімічної зброї. Однак вони вже стільки "натворили" в Україні, що не розуміють, що залякувати українців вже пізно. Українці не відступлять.

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23 квітня російське відомство заявило, що Сполучені Штати нібито планують влаштувати провокацію із застосуванням хімічної, ядерної чи біологічної зброї із метою звинувачення у цьому росіян.

У міноборони загарбників повідомили, що найімовірніші варіанти локацій для нібито провокацій – це: Запорізька АЕС; хімічні та біологічні об'єкти у Харкові та Києві; сховище радіоактивних відходів у населеному пункті Кам'янське.

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Як пояснили у Центрі протидії дезінформації, такі заяви – частина інформаційно-психологічної операції Росії. Головна ціль – спричинити паніку серед українців, а також тиснути на світову спільноту, аби зменшити рівень підтримки України.