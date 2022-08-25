Пресс-служба ГСЧС Украины сообщила в комментарии 24 каналу, что пожар вспыхнул в мусорном контейнере. Огонь удалось оперативно локализовать.

Обратите внимание В Мариуполе пожар с поля перекинулся на уцелевшие дома: жители тушат его своими силами

Информации о пострадавших нет. Центральную улицу столицы затянуло дымом. В то же время, местных жителей это не испугало. Они продолжили осматривать выставку сожженной российской техники.

В Киеве – чрезвычайный уровень пожарной опасности

КГГА 25 августа сообщила, что в украинской столице до конца недели будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.