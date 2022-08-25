Пожар перекинулся на микрорайон "Восточный"

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал детали пожара, возникшего в оккупированном городе. В четверг, 25 августа, Андрющенко в обед информировал, что микрорайон "Восточный" снова в дыму из-за пожаров в поле.

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российские захватчики 24 августа в сети убеждали, что потушили пожар, однако на самом деле это не так. Советник мэра Мариуполя информировал, что в микрорайоне "Восточный" отсутствует водоснабжение, что увеличивает риски, что россияне уничтожат район полностью без бомбардировок.

Около 14:30 Петр Андрющенко сообщил, что пожар в поле все-таки перекинулся на жилые дома. По его информации, горят дома и здание школы №69.

Как отметил Андрющенко, пожар распространяется по микрорайону "Восточный", где нет ни одного пожарного. Советник городского головы Мариуполь подчеркнул, что оккупационные власти не реагируют на пожар.

Пожар в Мариуполе: видео

В 15:49 Андрющенко написал, что люди собственными силами пытаются обуздать пожар. Они ездят на море за песком, чтобы потушить пожар, поскольку воды нет.

По словам советника мэра Мариуполя, российские спасатели не отвечают, а так называемая "власть" не в городе. Андрющенко опубликовал еще одно видео, на котором Мариуполь в дыму из-за пожара.

Мариуполь в дыму: видео

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