Пожежа перекинулась на мікрорайон "Східний"

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів деталі пожежі, яка виникла в окупованому місті. У четвер, 25 серпня, Андрющенко в обід інформував, що мікрорайон "Східний" знову в диму через пожежі в полі.

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російські загарбники 24 серпня в мережі переконували, що загасили пожежу, однак насправді це не так. Радник мера Маріуполя інформував, що в мікрорайоні "Східний" відсутнє водопостачання, що збільшує ризики, що росіяни знищать район ущент без бомбардувань.

Близько 14:30 Петро Андрющенко повідомив, що пожежа в полі таки перекинулася на житлові будинки. За його інформацією, горять домівки та будівля школи №69.

Як зазначив Андрющенко, пожежа розповсюджується по мікрорайону "Східний", де немає жодного пожежника. Радник міського голови Маріуполь підкреслив, що окупаційна влада не реагує на пожежу.

Пожежа в Маріуполі: відео

О 15:49 Андрющенко написав, що люди власними силами намагаються приборкати пожежу. Вони їздять на море по пісок, щоб загасити пожежу, оскільки води немає.

Зі слів радника мера Маріуполя, російські рятувальники не відповідають, а так звана "влада" не в місті. Андрющенко опублікував ще одне відео, на якому Маріуполь у диму через пожежу.

Маріуполь у диму: відео

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