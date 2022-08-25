Пресслужба ДСНС України повідомила у коментарі 24 каналу, що пожежа спалахнула у контейнері для сміття. Вогонь вдалося оперативно локалізувати.

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Інформації про постраждалих немає. Центральну вулицю столиці затягло димом. Водночас місцевих жителів це не злякало. Вони продовжили оглядати виставку спаленої російської техніки.

У Києві – надзвичайний рівень пожежної небезпеки

КМДА 25 серпня повідомила, що в українській столиці до кінця тижня утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Місцевих жителів закликали не легковажити правилами пожежної безпеки.

Окрім того, людям нагадали, що не можна відвідувати:

ліси;

лісопаркові зони.

Також туди заборонено заїжджати на будь-якому транспорті.

Частина лісових територій була зоною бойових дій, і там досі можуть залишатись вибухонебезпечні предмети. Це створює загрозу життю вогнеборців у разі пожежі,

– мовиться у повідомленні.

На станції "Теремки" сталося задимлення

Пресслужба КМДА повідомила, що вранці 16 серпня довелося закрили на вхід та вихід станцію метро "Теремки". Причиною стало задимлення. Фахівці оперативно прибули на місце інциденту.

За даними місцевих телеграм-каналів, загоряння трапилося в одному з підсобних приміщень підземного переходу. Пожежу вдалося оперативно загасити. На щастя, обійшлося через постраждалих.

Вже близько 10:00 пресслужба КМДА оголосила, що станція працює у звичному режимі. Людей перепросили за незручності.

Якісь повітря у Києві погіршувалася

За даними КМДА, у Києві 22 серпня якість повітря погіршилася фактично до максимально допустимої межі. Вміст пилу різко зріс. Місцевих жителів попросили не перебувати на вулиці, зачинити вікна та пити багато води.

"На лівому березі вміст зважених часток складає 392 мкг/м3, на правому – 339 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3" – мовилося у повідомленні.

На щастя, перевищення інших шкідливих речовин у повітрі не виявили.

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