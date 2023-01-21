На Львовщине – массовые обесточения из-за снегопада: где нет света

Львовскую область 21 января накрыли обильные снегопады. Поэтому в регионе – массовые обесточения. Тем временем в Киевской и Закарпатье – подтопление.

По состоянию на 12:00 полностью без электроснабжения осталось 30 населенных пунктов, частично – 53. Об этом сообщил глава Львовской ОВ Максим Козицкий.

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Наибольшие проблемы на Городокском, Мостиском, Дрогобычском и Старосамборском направлениях. Однако для восстановления питания работают 133 энергетики, привлекли 46 единиц техники.

В Закарпатье – подтопление

Из-за сильных осадков в Закарпатской области подтоплено 13 подвалов в домах и объектах инфраструктуры. МВД.

В Ужгороде и районе подтоплено 9 подвалов, а также здание объекта инфраструктуры.

В Мукачевском районе – 3 подвала.

На Раховщине спасатели откачивали воду из подвала школы в селе Черная Тиса.

Также подтоплены сельскохозяйственные угодья площадью 470 гектаров возле деревень Большие Комяты, Каменское и Чернотисов Береговского района.

Подтопление в Закарпатье / Фото ГСЧС:

В Киевской области река вышла из берегов

Река Десна вышла из берегов и затапливает местность в Броварском районе. В районе села Погребы из-за ледохода образовалась пробка. Следовательно, возникло повышение уровня воды и подтопления в прибрежных зонах. Люди сообщают, что вода поднялась на несколько метров и затопила территорию в селах Броварщины.

Кстати, ночью ледовую пробку пробовали взорвать, но не помогло. Сегодня работал ледокол – удалось восстановить течение реки.

Вскоре планируют совершить очередной подрыв ледовой пробки. Жителей сел просят не пугаться, если будут слышны взрывы.