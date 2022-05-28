Инцидент произошел 27 мая около 14:20 на парковке одной из гостиниц, расположенной во Львовском районе у границы с Польшей.

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В машине "Мицубиши" взорвалась граната. Стражи порядка установили, что, вероятно, это Ф-1.

В автомобиле были "бизнес-партнеры"

Пострадали пассажиры авто: 54-летняя женщина и трое мужчин, двое из которых ее сверстники, третьему – 43 года. Они все жители Киевской области.

По информации полиции, гранату в автомобиле оставил знакомый потерпевших – 41-летний киевлянин, с которым у них был общий "бизнес-проект".

Злоумышленник обещал перегнать авто из-за границы

Несколько недель назад мужчина предложил своим знакомым передать ему несколько тысяч долларов. За них он должен был приобрести автомобили за границей, привезти их в Украину и отдать клиентам.

Деньги мужчине перечислили, но машин он так и не купил. Впоследствии "клиенты" начали интересоваться, почему они до сих пор не получили автомобили. Мужчина ответил, что машины в ближайшее время должны приехать. Тогда он вместе с "клиентами" уехал на Львовщину. Сказал, что там будут машины.



Авто, в котором была граната / Фото полиции

Решил взорвать "клиентов" в авто

На самом деле, никаких автомобилей злоумышленник не купил. Более того, возвращать деньги он не хотел, зато решил убить своих "клиентов". Когда все сели в автомобиль, злоумышленник под надуманным предлогом вышел из машины.

На переднем сиденье мужчина оставил сумку с взорвавшейся гранатой. К счастью, никто не погиб, обошлось только травмами.



От взрыва вылетело стекло в авто / Фото полиции

"Бизнесмену" светит 15 лет

Полиция задержала злоумышленник, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. За это может грозить лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет.

Досудебное расследование продолжается.

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